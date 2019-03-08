Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kurt Sürüsü Köye İndi!

Erzurum'da Kurt Sürüsü Köye İndi!

53 dakika önce

Erzurum'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köye indi.

Erzurum'da Kurt Sürüsü Köye İndi!, System.String[]
Erzurum'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köye indi.

Erzurum'da köye inen 4 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gece saatlerinde köyün içerisine gelen ve yiyecek bulmak için sağa sola bakınan kurtlar, daha sonra ormanlık alana gitti.

Erzurum'da kar ve soğuk hava nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar zaman zaman da köpeklerin kurt saldırısına uğradıklarını kaydetti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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