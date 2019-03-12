Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kurtuluşun 101'inci Yıl Dönümüne Paramotorlu Kutlama

Erzurum'da Kurtuluşun 101'inci Yıl Dönümüne Paramotorlu Kutlama

13 dakika önce

ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Erzurum'da Kurtuluşun 101'inci Yıl Dönümüne Paramotorlu Kutlama, System.String[]
ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Türk Hava Kurumu'na ait pilotun kullandığı paramotor, tören boyunca Türk bayrağıyla uçarak kutlamalara eşlik etti.

Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlalamaları Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın da katıldığı törende Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemini anlattı. 

Şehitler diyarı Erzurum'da Atatürk'ün Cumhuriyetin temellerini attığını hatırlatan Vali Okay Memiş, "Türkiye ve bütün Anadolu kurtuluş mücadelesini hep birlikte verdi ama Erzurum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin temellerini attığı bir kent. Özellikle düşmana karşı, Ermeni çetelerine karşı çok çetin bir mücadeleyi veren coğrafya. Biz dadaşlarımızla, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Adeta emperyalist güçlere düşmana ve Anadolu'nun bölünmez bütünlüğüne mihenk taşı olarak böyle kazınmış bir destan 12 Mart. Bütün Anadolu'ya emperyalist güçlere kapıyı kapatmış Erzurumlular. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi. 

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi mehter takımı karla kaplı süs havuzunda mini bir konser verdi. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene Türk Hava Kurumu'na ait bir pilotun uçurduğu paramotor da eşlik etti. Paramotor, tören boyunca Türk bayrağıyla kent merkezinin üzerinde uçtu. Buradaki törenin ardından Vali Okay Memiş ve protokol Karskapı Şehitliği'ne giderek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali ve beraberindekilerin 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaretiyle tören sona erdi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:28 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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