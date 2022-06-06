1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete girdi

Yakutiye Belediyesinin kurduğu, atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması sağlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şıh Köyü Caddesi'ndeki tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yakutiye Belediyesince Doğu Anadolu'ya kazandırılan geri dönüşüm tesisinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgede bir ilke imza atan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurgulayan Memiş, projenin çevre kadar ekonomiye de çok ciddi katkısının olduğunu söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kente yaptığı hizmetlerin önemine de vurgu yapan Memiş, sadece çevre ve şehircilik alanında değil her alanda kentin gelişimi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Vali Memiş, şunları kaydetti:

"Dadaşların valisi olarak herkesi kucaklamaya gayret ediyoruz. Sizlere öyle tepeden bakan yöneticiler değiliz. tam tersine sizlerin emrindeyiz. Valilik, belediye başkanlığı, bize verilen son model araçlara binip hava atma işi değil, tam tersine bütün kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz."

Sekmen ise atıkları yeniden üretime sokmanın bir israfı önleme hareketi olarak görüldüğünü belirterek, Yakutiye Belediyesini projesinden dolayı tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak atık suları çevreye akıtmamak için büyük bir atık tesisi kurduklarını ifade eden Sekmen, "Bütün atık sularımızı arıtıldıktan sonra temiz su olarak çevreye bırakıyoruz." dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da Çevre Haftası'nda açılışını yaptıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin kente önemli değer kazandıracağına söyledi.

Yakutiye Belediyesi olarak Sıfır Atık Programı kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Uçar, " Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sıfır Atık belgesini alan ilk belediye olduk. Hali hazırda bölgemizde bu belgeye sahip tek belediye olarak gerekli donanım ve alt yapı çalışmalarımızı tamamlamanın ve vatandaşımızın hizmetine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Uçar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz bünyesinde organik atıkları doğal gübreye çevirerek geri dönüşüme kazandıran kompost makinesi de kurduklarını belirtti.

İlçede ulaşımı kolay noktalara Mobil Atık Getirme Merkezleri konuşlandırdıklarını ifade eden Uçar, sorumluluk alanlarının tamamına ayrıştırma için mavi renkli atık konteynerlerin yerleştirildiğini, sağlık tesislerine İlaç Atık Kutuları yerleştirdiklerini belirterek, sıfır atıkla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün konuşmasının ardından, içerisinde 14 ayrı tür atığın kabul edildiği, ısıl işlem görmemiş ürünleri gübreye dönüştüren komposlamanın da yer aldığı tesisin açılışı yapıldı.

Tesiste, Yakutiye Belediyesi ekiplerince toplanan gazete, plastik, cam, eskimiş kıyafet ve kurumuş ağaç gibi ürünlerden yapılan çerçeve, vazo, bez bebek, kutular, saklama kabı ve hediyelik eşyalar sergilendi.