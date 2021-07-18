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Erzurum'da kurulan şirket sayısı yüzde 50 arttı - Son Dakika

Erzurum'da kurulan şirket sayısı yüzde 50 arttı

18.07.2021 10:16
Erzurum'da kurulan şirket sayısı yüzde 50 arttı, System.String[]

TOBB 2021 Haziran ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.

TOBB 2021 Haziran ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da Haziran ayında kurulan şirket sayısı mayıs ayına göre yüzde 50 oranında arttı.

Erzurum'da dönemde 24 şirket, 3 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Dönem içinde 3 şirket tasfiye işlemi gördü. Haziran ayında 1 şirket, 1 küçük işletme faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Haziran ayında ilde 32 şirket, 6 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kurulan Şirket

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre Haziran ayında Erzurum'da 24, KUDAKA istatistik Bölgesinde 43, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 68, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 220 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 10,9'luk oran edindi.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

DOSİAD analizlerine göre Haziran ayında Erzurum'da 10, KUDAKA istatistik Bölgesinde 22, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 38, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 118 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı bölge toplamında yüzde 8,47'lik oran gösterdi.

Erzurum'un Kurulan Şirket Sayısı Payı

TOBB verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği araştırma Merkezince yapılan hesaplamalara göre, 2021 Haziran ayı bazında Erzurum'un kurulan şirket payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 55,81, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 35,29, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 10,9 olarak belirlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi

TOBB verilerine göre Haziran 2021 döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 220 şirket, 7 kooperatif ve 118 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Dönemde bölgede 24 şirket, 3 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 26 şirket ve 40 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı. 2020 yılı Haziran ayında bölgede 327 şirket ve 180 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre; Haziran ayında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 68 şirket, 4 kooperatif ve 38 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. Dönemde bölgede 7 şirket tasfiye işlemine girdi. Bölgede 5 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Haziran ayında bölgede 82 şirket, 2 kooperatif ve 58 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

KUDAKA İstatistik Bölgesi

DOSİAD analizlerine göre; Haziran 2021 döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesinde 43 şirket, 3 kooperatif ve 22 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ay içinde 5 şirket tasfiye edildi. Bölgede 5 şirket ve 8 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik ortamdan çekildi. 2020 yılı Haziran ayında bölgede 46 şirket ve 20 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Erzurum Bölgede 3'üncü Sırada

Erzurum Haziran ayında da kurulan şirket sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 4'üncü oldu. Haziran döneminde Van'da 49, Malatya'da 43, Elazığ'da 27, Erzurum'da 24, Bitlis'te 14, Ağrı'da 13, Bingöl'de 6, Hakkari'de 6, Erzincan'da 5, Muş'ta 9, Iğdır'da 6, Kars'ta 3, Tunceli'de 1, Ardahan'da 3 şirket kuruldu.

Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 113,4 Arttı

2021 yılı Haziran ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 113,4 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı haziran ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 113,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 93,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 107,5 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 120,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 161,2 kapanan kooperatif sayısında yüzde 514,3 oranında artış oldu.

Haziran 2021'de, Haziran 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,1 oranında azaldı.

Haziran 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 10,3 kapanan kooperatif sayısında yüzde 138,9 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,0 oranında azalış oldu.

Haziran 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Haziran 2021'de kurulan toplam 9.680 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'i limited şirket, yüzde 12,9'u anonim şirket, yüzde 1,2'si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,7'si İstanbul, yüzde 9,4'ü Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Haziran 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 56 oranında arttı. 2021 yılında toplam 55 bin 392 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 47 bin 407 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 49,7'sini, 7.251 anonim şirket ise yüzde 50,3'ünü oluşturmaktadır. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 56,0 oranında arttı. - ERZURUM

Erzurum'da kurulan şirket sayısı yüzde 50 arttı

Kooperatif, Türkiye, Erzurum, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da kurulan şirket sayısı yüzde 50 arttı - Son Dakika Ekonomi


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