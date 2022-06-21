Kurum yöneticileri "kamuda enerjiyi verimli kullanmak" için toplandı

Erzurum'da, kamu binalarında enerjinin verimli kullanılması, doğal ile yenilenebilir enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji giderlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Erzurum Valiliği İl Enerji Yönetim Birimi tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulama Planı Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya katılan 52 kamu kurumunda görevli 70 enerji yöneticisi ile enerji alt birimleri yöneticileri, "kamu binalarında enerjinin verimli kullanılması", "doğal ile yenilenebilir enerjide dışa bağımlılığın azaltılması" ve "enerji giderlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması" konularını görüştü.

İl Enerji Yönetim Birimi Yöneticisi Makine Mühendisi Ahmet Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, insan yaşamının vazgeçilmez unsurlardan biri olan enerjinin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en güncel konulardan biri olduğunu söyledi.

Enerjinin ve suyun bir şekilde üretildiğini anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Ancak parasını ödediğimiz suyun ve enerjinin ne kadarını kullanıyoruz, ne kadar verim alıyoruz ve ne kadar israf ediyoruz? İşte bütün mesele burada başlıyor. 2019'da 55 milyar dolar civarında olan enerji ithalatımızın, ülkemizin cari açığıyla neredeyse aynı miktarlarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enerji verimliliği ve enerjimizi ihtiyacımıza göre kullanmamızın zorunluluğu burada kendini daha da iyi belli ediyor. Petrol varilinin 115 doları bulduğu günümüzde enerji kaynaklarımızı ve enerjimizi verimli kullanmamızın önemi pik yapmıştır. Ülkemizin çıkarları adına herkes kendi enerji seferberliğini ilan etmelidir."

Uğurlu, enerji verimliliği konusunda herkesin üzerine düşeni yapmasının önemli olduğuna işaret ederek "Bizler kurumlarımız adına enerjiyi etkin kullandırarak israfını önleyen, enerji maliyetlerini düşüren, enerji kaynaklarını ve enerjiyi verimli kullandırmak suretiyle çevrenin korunması ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak üzere görevlendiren birer enerji neferleriyiz." dedi.

Program, soru cevap ve sunumla sona erdi.