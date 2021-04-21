Erzurum'da kuvvetli fırtına bazı evlerin çatısını yola savurdu - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Kentte son günlerde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Süleyman Ağa Sokak'ta Ziya Kateci'ye ait 2 katlı binanın çatısı ile Narman ilçesinde 5 katlı binanın çatısı yola savruldu.

Keteci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece vakitlerinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, "Gece çatının yere düşmesiyle uyandık. Çatımız yola uçtu. İlgili yerlere dilekçe verdik." dedi.

Öte yandan Narman'da yola savrulan çatı parçaları bazı araçlarda da hasara yol açtığı bildirildi.