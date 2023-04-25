Matkapla duvarı paramparça eden soyguncular, kuyumcuya girip 23 kilo altınlık vurgun yaptı - Son Dakika
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Matkapla duvarı paramparça eden soyguncular, kuyumcuya girip 23 kilo altınlık vurgun yaptı

25.04.2023 10:35

Erzurum'da Gürbüz Payveren'e ait kuyumcu dükkanının duvarını matkap ve kesici aletlerle delip, içeri giren şüpheliler 23 kilo altınlık vurgun gerçekleştirdi. Payveren, "Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda mobese kamerası yok. Olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı" ifadelerini kullandı.

Tarihi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan Gürbüz Payveren, dün sabah dükkanına gidip, elektrikli kepengi açmayınca usta çağırdı. Usta kepengi açtı, ancak elektrik olmadığını fark etti.

DÜKKANIN DUVARINI DELMİŞLER

Dükkana giren Payveren, elektriğin içeriden kesilip, iş yerinin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. İncelemede; dükkan duvarının delindiği, 23 kilo altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Duvarı delip, 23 kilo altın çaldılar

"HER ŞEYİMİ ALIP GİTMİŞLER"

30 yıldır Taşmağazalar'da esnaflık yaptığını belirten Gürbüz Payveren, "Dükkanın kepengini açmaya çalıştım, açılmadı. Kepenk ustasını çağırdım. Elektriğin olmadığını söyledi. Bayram tatilini fırsat bilmişler. Elektriklerimizi kesmişler, kesince de kameralarımız, alarm sistemimiz devre dışı kalmış. Buraya yan taraftaki komşunun dükkanının arkasından duvarı delerek gelmiş, girmişler. Matkap ve kesici alet kullanmışlar. Kamera kayıt cihazını almış, diğer kameraları kırmış, her şeyimi almış gitmişler. Yaklaşık 23 kilo civarında altınımızı çaldılar." dedi.

Duvarı delip, 23 kilo altın çaldılar

"ÇARŞIMIZDA MOBESE KAMERASI YOK"

Dükkanları gören mobese kameralarının olmadığını söyleyen Payveren, "Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda MOBESE kamerası yok. MOBESE koyulmuş olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Hüseyin Savcı: Ulan yapılan yorumlara bak ?? Adam MOBESE neden koymadiniz biri neden alarm taktirmadiniz diğeri güvenlik kamerası elektrikler kesilince çalar diyor ?? Allahım siz bide gidip sandığa oy mu vereceksiniz canım benim ?? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Nuri Çamlı: Güvenlik kamarası elektrikler kesilince çalar..Telefonuna sinyal gönderir..23 kg altın var ama nedense güvenlik kamarası yok..Kendi güvenliğini kendin sağlayacaksın ki ah vah demeyeceksin .Mobesa diyorsun ama sen kendin bile kamera yaptırmıyorsun veya yaptırdoysan bozuk...Bir müsibet bin nasihattan daha evladır.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tuncay Öter: Suçlular yakalansa ne olacak? Cezalar sinek vızıltısı gibi. Yakalanınca bakın kaç tane suç kaydı çıkacak. Yinele aramızda dolaşıyor böyleleri. Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Matkapla duvarı paramparça eden soyguncular, kuyumcuya girip 23 kilo altınlık vurgun yaptı - Son Dakika
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