Erzurum'da kuyumcudan alyans çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kayıtlarda yüzüklere baktıkları esnada bir kadının kuyumcuyu oyaladığı, diğer kadının alyansı parmağına takarak eliyle üzerine kapattıktan sonra dükkandan uzaklaştıkları görülüyor.

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