Erzurum'da lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

Erzurum'un Çat ilçesinde deneme amaçlı hazırlanan proje kapsamında yetiştirilen lavantaların ilk hasadı yapıldı.

Çat Belediyesince ilçede 10 dönümlük arazide ekilen, 15 bin lavanta fidesinden elde edilen ve hasadı gerçekleştirilen lavantalar, kamu kurumlarında çalışanlara hediye edildi.

Alternatif ürün olarak ilk denemesi yapılan lavanta fidelerinin iklim ve toprak uyumunun başarılı sonuç vermesinin ardından ilçede lavanta üretiminin artırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Melik Yaşar, yaptığı açıklamada, kozmetik ve ilaç sanayide önemli bir yere sahip lavanta üretiminde söz sahibi olmayı istediklerini aktardı.

Erzurum'un rakımı itibariyle yüksek ve kış aylarının ağır geçmesine rağmen lavanta ekibinde başarı sağladıklarını belirten Yaşar, "İlçemizde lavanta üretimi için çok uygun fiziki ve iklimsel koşullar var. Biz de bu yıl bir deneme üretimi gerçekleştirerek 15 bin lavanta fidesi diktik. Fidelerden hasat yaptık ve son derece yüksek bir verim elde ettik." ifadelerini kullandı.