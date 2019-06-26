Son Dakika Haberleri: Erzurum'da LGS sınavında tam puan alan öğrenci altın ile ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da LGS sınavında tam puan alan öğrenci altın ile ödüllendirildi

1 saat önce

Erzurum'un Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan ortaokul öğrencisi Ömer Şerif Polat'ı çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Erzurum'da LGS sınavında tam puan alan öğrenci altın ile ödüllendirildi, System.String[]
Erzurum'un Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan ortaokul öğrencisi Ömer Şerif Polat'ı çeyrek altın ile ödüllendirdi.
Kaymakam Turan, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ömer Şerif Polat, babası Ahmet Polat, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Aras, Okul Müdürü Osman Yeşilyurt'u makamında ağırladı.
Öğrenci Ömer Şerif Polat'ı başarısından, babasının yanı sıra Aras ile Yeşilyurt'u da desteklerinden ötürü kutlayan Turan, öğrenci Polat'a çeyrek altın taktı.
Turan, kabulde yaptığı konuşmada, "İlçemizden böyle bir başarılı öğrencinin çıkması ilçemiz adına da önemli bir vitrindir." dedi.
Polat ve beraberindekilerle sohbet eden Turan, Polat'a bundan sonraki eğitim hayatında başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:05 Kaynak: AA
oltu, ömer şerif, lgs, er, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı CHP'li Çakırözer açıkladı: Eren Erdem'in bir kulağı artık hiç duymuyor Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi. CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 19:03:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da LGS sınavında tam puan alan öğrenci altın ile ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]