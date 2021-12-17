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ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI - Son Dakika

ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI

17.12.2021 09:26

ERZURUM'da, lise öğrencileri arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada 2 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.

ERZURUM'da, lise öğrencileri arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada 2 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün Palandöken ilçesindeki Yakup Sürücü Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Yakup Sürücü Anadolu Lisesi ile Mecidiye İmam Hatip Lisesi takımları futbol maçı için karşı karşıya geldi. Bu sırada öğrenciler arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Alperen Y., yanındaki kız arkadaşına laf attığını ileri sürdüğü Yusuf Kerem Y. ile kavga etti. Öğretmenleri tarafından ayırılan öğrenciler arasında bu kez de gittikleri parkta kavga başladı. Yusuf Kerem Y. ile kavgayı ayırmaya çalışan Akif A., bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polislerin ilk müdahalesinin ardından 2 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan Alperen Y. ile Yasin isimli kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI
ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI
ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI
ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI
ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI
ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI
ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI
ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI

Anadolu Lisesi, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERZURUM'DA LİSELİLERİN 'LAF ATMA' KAVGASI, 2 YARALI - Son Dakika
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