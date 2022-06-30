İlçe kırsalında hayvan otlatan Nasip Demirel'e ait olduğu öğrenilen eşek, arazideki yaklaşık 15 metre derinliğindeki sarp kayalıkların olduğu mağaraya indi ve tekrar yukarı çıkamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mağarada mahsur kalan eşek kurtarıldı - Son Dakika

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