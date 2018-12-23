Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Manyezit Ocağında Patlama: 1 Ölü

Erzurum'da Manyezit Ocağında Patlama: 1 Ölü

3 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Erzurum'da Manyezit Ocağında Patlama: 1 Ölü, System.String[]
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında manyezit ocağında yer altına doğru açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlanırken çalışma sırasında dinamitler kontrolsüz patladı. Patlamada taş ören firma çalışanı Mehmet Yıldız (37) hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemede bulunmasının ardından Yıldız'ın cesedi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hayatını kaybeden Sivas Kangal nüfusuna kayıtlı Mehmet Yıldız'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(Celal Dilsiz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:01 Kaynak: İHA

İşçi, Aşkale, Erzurum, Güncel
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