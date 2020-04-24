Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı - Son Dakika

Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı

6 saat önce

Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı Kadayıfçıların önünde kuyruklar oluştu Erzurum'da Ramazan ayının ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin kapanmasına dakikalar kala kentte hareketlilik arttı.

Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı

Kadayıfçıların önünde kuyruklar oluştu

ERZURUM - Erzurum'da Ramazan ayının ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin kapanmasına dakikalar kala kentte hareketlilik arttı. Erzurum'un meşhur tatlısı olan kadayıf dolmasını almak isteyen vatandaşlar ise tatlıcıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde vatandaşlar ilk iftar sofraları için alışveriş yapmaya dışarı çıktı. Alışveriş için market ve bakkallara giden vatandaşlar yoğunluğa sebep oldu. Özellikle Erzurum'da ilk iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf dolmasını almak isteyen vatandaşlar tatlıcı önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polisler ise vatandaşların kontrollü bir şekilde marketlere gitmesine izin verirken, kuyruktaki vatandaşlara sık sık sosyal mesafeye uymaları hususunda uyarılarda bulundular.

Öte yandan, alışverişe çıkan vatandaşların Erzurum'un işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'ne girişlerine izin verilmiyor. Kent meydanına ve Cumhuriyet Caddesi'ne sadece kamu kuruluşlarına, fırıncılara ve sağlık çalışanlarına ait araçların geçişine izin veriliyor.

Market ve sokaklarda oluşan yoğunluğun marketlerin kapanma saati olan 14.00'ten sonra azalması bekleniyor.

Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı

Cumhuriyet Caddesi, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:14 Kaynak: İHA

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