Erzurum'da maske dağıtımı başladı, 5 günde toplam 100 bin maske dağıtılacak - Son Dakika

Erzurum'da maske dağıtımı başladı, 5 günde toplam 100 bin maske dağıtılacak

ERZURUM - Erzurum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında meslek liseleri tarafından üretilen maskeler Valilik koordinasyonunda dağıtılmaya başlandı. Kent genelinde her gün 20 bin maske dağıtılacak.

Erzurum merkez mahallelerinde Valilik tarafından ücretsiz olarak maske dağıtımına başlandı. Valilik tarafından oluşturulan Vefa Destek Ekiplerince maskeler ev ev dolaşılarak dağıtılıyor.

5 gün boyunca dağıtılacak olan 100 bin maskenin üretimleri de hızla devam ederken maske üretimi kentte yer alan Hamidiye ve Cumhuriyet Kız Meslek Liseleriyle birlikte Olgunlaşma Enstitüsünde sürdürülüyor.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz kent merkezinde 5 gün içersin de Vali Okay Memiş'in talimatlarıyla 100 bin maske dağıtacaklarını ifade ederek, "Erzurum Valimizin talimatlarıyla birlikte çalışmalarımıza başladık. 5 gün içerisinde kent merkezinde 100 bin maske dağıtılacak. Her gün 20 bin maske üretimi yapıyoruz. Maske dağıtımları daha çok sosyo-ekonomik durumu düşük olan ailelere ağır verilecek. Bizler muhtarlar olarak toplantı gerçekleştirdik. Durumu iyi olmayan aileleri belirledik. Maskelerimizi dağıtırken vatandaşlarımıza uyarılardan bulunuyoruz. Sadece maskeleri biz dağıtıyoruz eczaneler devam ediyor diyoruz. Devletimiz maske dağıtıyor dışarı çıkalım demeyelim. Bu maskeleri sadece zor durumlarda kullanalım" dedi.

Maske dağıtımı Cuma gününe kadar kent merkezinin çeşitli mahallelerin de devam edecek.