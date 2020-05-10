Erzurum'da mayıs ayında kardan adam yaptılar - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşlar gece etkili olan yağışın ardından karın keyfini kardan adam yaparak çıkardı.

İlçenin Esenyamaç Mahallesi'nde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası mahalle beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı mahallede yaşayanlardan Mehmet Yüce de karı fırsata çevirerek kardan adam yaptı.

Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında ilk kez kar yağdığını gördüğünü belirterek, "Mayıs ayında kardan adam yapmak benim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.