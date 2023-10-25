Açılışta imamın dua şakası Acun Ilıcalı'ya kahkaha attırdı

Erzurum'da bünyesinde radyo, televizyon, internet gazeteciliğini barındıran medya kompleksi açılışında imam Hasan Tiryaki'nin " Allah'ım sen Fuat kardeşimizin dünyadan haberler verdiği gibi, ahiretten de haberler vermesini nasip eyle dediği duası aralarında Acun Ilıcalı'nın da olduğu davetlileri güldürdü.

ACUN ILICALI KENDİNİ TUTAMADI

Palandöken ilçesinde kurulum çalışmaları tamamlanan medya kompleksi, törenle hizmete girdi. 380 metrekare kapalı alandan oluşan, bünyesinde radyo, televizyon ve internet gazeteciliği yapılacak kompleksin açılışına AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, televizyoncu Acun Ilıcalı ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarından sonra açılış duasını yapan Erzurum Millet Camii İmam Hatibi Hasan Tiryaki'nin, "Allah'ım sen Fuat kardeşimizin dünyadan haberler verdiği gibi, ahiretten de haberler vermesini nasip eyle" demesi davetlileri kahkahaya boğdu.

"O BİZİ GÜLDÜRDÜ, ALLAH DA ONU GÜLDÜRSÜN"

İmamın dilinin sürçtüğünü söyleyen iş yeri sahibi Fuat Yılmaz, Takriben 23 yıldır radyo sektörünün içerisindeyim. Uzun bir çalışma sonucunda yeni yerimizi yaptık. Medya kompleksinde, radyo, televizyon ve aynı zamanda internet gazeteciliği yapılacak. Ünlü sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı, açılışımıza bizzat katıldı. O arada kendisi Erzurum'da imam hatip olan hocamız Hasan Tiryaki bir dua ettirdi. Dua sırasında 'Allah'ım, Fuat kardeşimizin dünyadan iyi haberler vermesini nasip et ve aynı zamanda da ahiretten de güzel haberler vermesini nasip et' deyince, protokol, iş insanları, il müdürlerimiz, bakan yardımcılarımızda bir anda bir gülümseme meydana geldi. Günün belki de en önemli ambiyansı, en unutulmaz anı oldu. Güne damgasını vurdu bu vesileyle açılış sanki o esprinin gerisinde kaldı. Hocamız bizi güldürdü, Allah da hocamızı güldürsün. diye konuştu.