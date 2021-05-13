Erzurum'da Mehmetçik Hadice anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü - Son Dakika

Duygusal anlar yaşayan ve oğlunun kabrindeki çiçekleri sulayan Yeşilyurt, jandarma personeline teşekkür etti.

Bunun üzerine jandarma personeli, anne Yeşilyurt'u ekip aracıyla şehit oğlunun mezarına götürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehit ailelerini çiçeklerle evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı 'nı kutladı.

Erzurum 'un Oltu ilçesinde şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen Hadice Yeşilyurt 'un talebini jandarma ekibi yerine getirdi.

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