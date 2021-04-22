Mehmetçik köy köy gezip çocukların bayramını kutladı - Son Dakika

Mehmetçik köy köy gezip çocukların bayramını kutladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köylerdeki çocukları ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köylerdeki çocukları ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ekipler yanlarında götürdükleri kitap, balon, boyama kalemi ve oyuncakları çocuklara hediye ederek, devriye aracından açtıkları müzikler eşliğinde oyun oynayarak çocuklarla keyifli zaman geçirdi. Daha sonra bindikleri jandarma aracını inceleyen çocuklar, kendilerini ziyaret ederek hediyelerle mutlu eden Mehmetçiğe şiir okuyarak teşekkür etti.

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