Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip - Son Dakika
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Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

14.06.2022 11:23

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 183. yıl dönümü anısına özel klip hazırlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 183. yıl dönümü anısına özel klip hazırlandı.

Jandarmanın yıl içerisinde yaptığı faaliyetlerden alınan video ve fotoğrafların kullanıldığı klipte, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yanı sıra şehrin dronla çekilen görüntüleri de yer alıyor.

Görüntülerde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin zorlu arazi şartlarında mahsur kalma veya suda kaybolan şahıslara yönelik arama çalışmaları ile jandarmanın karlı araziler ile dik kayalıkların üzerinde yaptığı operasyonlardan kesitler sunuluyor.

Komandoların soğuk ve ağır kış şartlarında araziye uyum sağlaması ve kendilerini kamufle etmeleri için kullandıkları yöntemlere ilişkin görüntülerin bulunduğu klipte, özel eğitimli hassas burunlu dedektör köpeklerin çalışmaları da aktarılıyor.

Jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin helikopter denetimleri ile çeşitli operasyonlara ilişkin görüntülerin de olduğu klipte, yer yer 3200 rakımı bulan karlı dağların zirvesinde nöbet tutan Mehmetçik dikkati çekiyor.

Klip, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip
Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip
Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip
Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

YORUMLAR
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Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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