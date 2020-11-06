Erzurum'da mesafeli satış mağduriyeti artıyor - Son Dakika

Erzurum'da mesafeli satış mağduriyeti artıyor

06.11.2020 12:05
Erzurum'da mesafeli satış mağduriyeti artıyor, System.String[]

Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şubesi Başkanı ve Palandöken İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Gamze İspirli, son dönemlerde artan mesafeli satışlar konusunda uyarılarda bulundu.

Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şubesi Başkanı ve Palandöken İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Gamze İspirli, son dönemlerde artan mesafeli satışlar konusunda uyarılarda bulundu. Son dönemlerde Erzurum'da bulunan ilçe tüketici hakem heyetlerine internet yoluyla yapılan beyaz satışı konusunda yoğun başvurular yapıldığını, firmanın ürünleri tüketiciye göndermediğini belirten İspirli, vatandaşın bu konuda bilinçli olmasını, güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmamasını istedi.

İspirli, teknolojide yaşanan gelişmelerin, dijitalleşme ve internet altyapısının gelişmesi gibi olguların, alışveriş alışkanlıklarında değişimler yaşanmasına; tüketicilerin geleneksel yöntemler yerine uzaktan iletişim araçları ile kurulan mesafeli sözleşmeler ile alışverişe yönelmelerine neden olduğunu ifade etti.

İspirli, geleneksel alışveriş yöntemlerine göre zaman, mekan ve fiyat yönünden hem satıcı hem de tüketicilere sağladığı avantaj ve kolaylıkları barındıran mesafeli satışların, özellikle içerisinde bulunulan Covid-19 döneminde daha çok tercih edilir hale geldiği ve işlem hacminin ciddi oranda artış gösterdiğine işaret etti.

İspirli, bu tür satışların birçok kolaylığı beraberinde getirdiğini ancak tüketicilerin zaman zaman yasal yükümlülüklerinin bilincinde olmayan, kötü niyetli ve fırsatçılık yapmak isteyen satıcılar tarafından stoklarında olmayan ve tedariki 30 günlük yasal teslim süresi içerisinde yapılamayacak ürünleri dahi satışa konu ederek mağdur edildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Erzurum'da bulunan ilçe tüketici hakem heyetlerine yoğun başvurular yapıldığını belirten İspirli, "Erzurum'da son günlerde özellikle ilçe tüketici hakem heyetine İstanbul merkezli bir firma tarafından internet yoluyla beyaz eşya satılıyor, tüketicinin internetten aldığı beyaz eşya tüketiciye teslim edilmiyor. Bu konuda yoğun başvuru alıyoruz. Piyasaya göre düşük ürünlerin pazarlandığı konusunda reklam yapılıyor. İstanbul Bilişim isimli bu site tüketiciyi mağdur ediyor. Ürün bedelleri tahsil edildikten sonra, teslimlerin hiç yapılmadığı ya da teslim edilmeyen ürünlere ilişkin bedel iadesi içerikli cayma taleplerinin karşılanmadığı hatta tüketicilerin söz konusu taleplerini iletebilecekleri bir muhatap dahi bulamayarak, mağdur edildiklerini görüyoruz. Tüketici güvenilir sitelerden alışveriş yapmalı" dedi.

İspirli, özellikle kurumsal olmayan internet siteleri ve sosyal medya mecraları hatta cep telefonu uygulamaları üzerinden satın alma işlemi yapıldığını kapıda ödeme vb. banka hesap sahiplik bilgisi olmayan ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilen alışverişlerde çok sayıda mağduriyet yaşandığını ifade etti.

Önceleme yapılması gerektiğini belirten İspirli, "İnternet veya telefon ile alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda satıcı hakkında arama motorlarında kısa ve genel bir ön inceleme yapılmalı, gerekirse şikayetler incelenmeli. Mesafeli yöntemin tüketicilere sağladığı avantajlardan birisi de, satın alınması planlanan malın veya hizmetin fiyatı ve niteliklerini birçok mecradan araştırabilme kolaylığı sağlaması. Bu sebeple mal veya hizmetin diğer mecralardaki yaklaşık fiyatının öğrenilmesi ve kıyaslama yapılması, gerçekçi olamayacak kadar cazip görünen düşük fiyatlara veya indirimlere dikkatle yaklaşılması çoğu mağduriyetin önüne geçeme olanağı sağlar. Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı, güven damgası bilgisi gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilerek alışveriş yapılmalı. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi gerekirse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "internet site bilgisi sorgulama" ekranından faydalanılması çoğu mağduriyetin önüne geçilebilir. Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara karşı, bu mecralar aracılığıyla ulaşılan sitelerin sahte, taklit ve kötüye kullanılması ihtimallerine karşı, satıcının kendi sitesinden ürünün kontrol edilmesinde faydalı olur. İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda SSL sertifikası, 3D Security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara dikkat edilmesi faydalı olur. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi yasal zorunluluk olan ön bilgilerin okunması da çoğu mağduriyeti önler. Satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefon numarası gibi iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yolları bu bilgilerden bazıları" dedi.

Tüketicilerin, mağduriyetleri konusunda tüketici hakem heyetine başvurabileceğini belirten İspirli, "Tüketicilerin mesafeli sözleşmeler ile ilgili olarak yaşadıkları uyuşmazlığın çözülmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 6 bin 920 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuruluyor. Tüketici ayrıca 175 nolu tüketici hattına başvurabilir" dedi. - ERZURUM

Erzurum'da mesafeli satış mağduriyeti artıyor

Tüketiciyi Koruma Derneği, İnternet, Erzurum, Hakem, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'da mesafeli satış mağduriyeti artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir         
11:42
Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi         
11:31
Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak         
11:05
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü         
09:24
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 12:10:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da mesafeli satış mağduriyeti artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei