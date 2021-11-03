Erzurum'da metruk evler ile tenha bölgeler polisin yakın takibine alındı - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve madde bağımlılarıyla mücadele kapsamında, özellikle "torbacı" diye tabir edilen kişilerin kullandığı metruk evler ile tenha bölgeleri yakın takibe aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmada, suça meyilli kişiler tarafından kullanılabileceği değerlendirilen metruk binalar ile tenha ve boş alanlar tespit edildi.

Fotoğrafları çekilen ve krokileri çıkarılan 275 yerin suçlarda kullanılmasının engellenmesi için hazırlanan çalışma, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine sunuldu.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte madde bağımlıları ve narkotik madde satıcılarıyla mücadelede ekiplerin önemli bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışmalara destek olduğunu ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda mevcut metruk binalar üzerinde yaptığımız çalışma kapsamında, harabe, izbe ve metruk binaların kimler tarafından kullanıldığını, suça meyilli olan kişilerin saklanmak ve madde bağımlılığı olanların söz konusu maddeleri saklama yeri olarak kullandığını tespit ettik. Erzurum il merkezinde yaklaşık 275 yer tespit yapıldı. Buraların fotoğrafları alındı, bu çalışmayı Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de gönderdik. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bu tür metruk binaların ıslahı, bilindiği üzere İçişleri Bakanımız tarafından gündeme getirildi. Binaların tespiti haricinde ekiplerimizin zaman zaman uygulama yapması suretiyle, suç veya suça teşkil edecek unsunlar için bu yerlerin kullanımını engellemeyi amaçlıyoruz. Sonraki süreçlerde bu uygulamalara devam edeceğiz."

Motosikletli polis timleri yeniden kentte görev alacak

Tuncer, motosikletli polis timlerinin yeniden Erzurum'da görev yapması için hazırlıklara başladıklarını da anlattı.

Timlerde görev alabilecek 30 personelin belirlendiğini ve bu polislere kurs verilmeye başlandığını dile getiren Tuncer, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz dahilinde motosikletli Yunus Timleri, yani motorlu timler daha önce bir müddet görev yapmış. Fakat coğrafi ve hava şartları nedeniyle olsa gerek kullanımı yetersiz olarak düşünülerek görevlerine son verilmiş. Erzurum'da ve bütün diğer illerde Yunus Timleri'nin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Erzurum şartlarında ne kadar olursa olsun, aynı timleri yeniden kurma kararı aldık. Motosiklet kullanabilenlerin yer aldığı 30 personele Ankara'dan gelen görevliler tarafından eğitimler verilmeye başlandı. Önümüzdeki yıl 10 Nisan'da yani Polis Haftası'nda Erzurum'da 8 ekiple motor timleri göreve başlayacak. Bu ekipler, hem kentimize güven katacak hem görsellikleriyle ayrı bir görüntü sağlayacak, ayrıca olay yerlerine intikalleriyle bizlere çok yardımcı olacaklar."