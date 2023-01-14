Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: 4 yaralı

14.01.2023 16:10
Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: 4 yaralı

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Cep telefonlarıyla kayda alınan kavgada, yaralananların yerde yattığı görüldü.

Olay, dün öğleden sonra Karayazı ilçesi Yiğitoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, caddede karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri müdahale ederek kavgaya sonlandırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi, çağırılan ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Bu arada kavga çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, bazı yaralıların yerde yattığı görüldü.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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