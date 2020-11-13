Erzurum'da mezarlıkta kış hazırlığı - Son Dakika

Erzurum'da mezarlıkta kış hazırlığı

Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklıklarının eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.

Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklıklarının eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi. Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi. Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. - ERZURUM

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