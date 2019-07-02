Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Milli Mücadele Ruhu yaşatılacak
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Erzurum'da Milli Mücadele Ruhu yaşatılacak

1 saat önce

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Erzurum Kongresi'nin 100.yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'nın desteği ve Erzurum Valiliği öncülüğünde Erzurum'da Milli Mücadele Ruhu yaşatılacak.

Erzurum'da Milli Mücadele Ruhu yaşatılacak, System.String[]
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Erzurum Kongresi'nin 100.yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'nın desteği ve Erzurum Valiliği öncülüğünde Erzurum'da Milli Mücadele Ruhu yaşatılacak.

19 Mayıs-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler tüm kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek. 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100.Yılında yapılacak etkinlikler kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 06 Temmuz Cumartesi günü, Havuzbaşı Kent Meydanında Saat: 12: 00'de 100. yıl anısına bin barcının katılacağı baş bar denemesi aynı tarihte öğleden sonra saat: 14: 00 'de Cağ Kebap şöleni (Rekor Denemesi) yapılacak. Burada Milli Mücadelenin 100. Yılına atfen 919 kg. cağ tek cağda vurulup halka ikram edilecek. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
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