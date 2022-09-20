Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında kaçak kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında kaçak kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

20.09.2022 11:30
Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında kaçak kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında yasa dışı kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında yasa dışı kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayçiçeği ve mısır tarlaları arasında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve uyuşturucuların doğu ile batı illerine sevk edileceği istihbaratını alan İl jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Pasinler ilçesinin Demirdöven Mahallesi'nde 85 personelin katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu tarlalarda 1 milyon 650 bin kök kenevir ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı Muş Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor Muş Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Erzurum, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında kaçak kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:40:13. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında kaçak kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement