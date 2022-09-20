Ayçiçeği ve mısır tarlaları arasında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve uyuşturucuların doğu ile batı illerine sevk edileceği istihbaratını alan İl jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Erzurum, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında kaçak kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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