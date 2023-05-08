Erzurum'da miting düzenleyen İmamoğlu'na ve alandaki vatandaşlara yapılan saldırının en net görüntüleri - Son Dakika
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Erzurum'da miting düzenleyen İmamoğlu'na ve alandaki vatandaşlara yapılan saldırının en net görüntüleri

08.05.2023 09:16

Erzurum'da seçim otobüsü üzerinde konuşma yapan Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingteki vatandaşlar, kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. O sırada mitingdeki bir vatandaş, taşların yağdığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde alandaki vatandaşların gelen taşlara karşı çaresiz kaldığı görüldü.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere 1 hafta kala Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı şehir şehir mitinglerine ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi.

İMAMOĞLU VE VATANDAŞLARA TAŞLI SALDIRI

İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KEYDEDİLDİ

Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı. Aralarında çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere pek çok vatandaş taşların hedefi olurken, taşların atıldığı anlar mitingdeki bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Son Dakika Güncel Erzurum'da miting düzenleyen İmamoğlu'na ve alandaki vatandaşlara yapılan saldırının en net görüntüleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da miting düzenleyen İmamoğlu'na ve alandaki vatandaşlara yapılan saldırının en net görüntüleri - Son Dakika
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