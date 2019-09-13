Erzurum'da moğolların kullandığı mancınık gülleleri bulundu

Erzurum'da yapımı devam eden tünel çalışmasında işçiler tarafından her biri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ikisi kırık biri sağlam olmak üzere 3 tane Katapult ismi ile de bilinen mancınık güllesi bulundu. Devasa güllelerin orta çağ döneminde Moğollar tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Merkez Aziziye ilçesine bağlı Toprak Kale Mahallesi'nde yapımı devam eden tünel çalışmasında işçiler 3 tane mancınık güllesi buldu. İhbar üzerine İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Müze Müdürü Hüsnü Genç, Aziziye Belediyesi Taş Eserler Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ve uzmanlar güllelerin bulunduğu yerleşim alanına gitti. Yapılan teknik incelemede güllelerin Ortaçağlarda Moğollar döneminde kullanıldığı tespit edildi. Sağlam kalan gülle bir vinç yardımı ile kamyona yüklenerek sergilenmek üzere Erzurum Müzesinin bahçesine taşındı. Topun icadından önce özellikle kale kuşatmaları sırasında ağır taş gülleleri fırlatmak için kullanılan aracın adının mancınık olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, Bu taşta mancınığın fırlattığı güllerden birisi. Mancınık Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan bir silahtı. Bize gelen ihbar üzerine bölgeye geldik. Objenin büyük bir ihtimalle Moğollarda kullandığını tahmin etmekteyiz. Müzenin bahçesine götürüp bilim dünyası ile paylaşacağız. Savaşta kullanılan devasa gülle yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ve 1,20×1,20 ölçülerinde. Bu gülle aynı zamanda Doğu'da görülen ilk örnektir diye konuştu.