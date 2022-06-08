Bu kişilerden Emrah Ceylan, gazetecilere, "Manzarayı görünce hemen bu güzelliğin yanına geldik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Türkiye 'de eşine az rastlanır bir görüntüyle karşılaşınca bu anı ölümsüzleştirmek istedik." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mor renkli çiçekler doğayı süsledi - Son Dakika

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