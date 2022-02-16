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Erzurum'da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti - Son Dakika

Erzurum'da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti

16.02.2022 09:29

Erzurum'da muhteşem doğa olayı görenleri mest ettiERZURUM Erzurum'da güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağını andıran halka görenleri hayrete düşürdü.

Erzurum'da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti

ERZURUM Erzurum'da güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağını andıran halka görenleri hayrete düşürdü. Palandöken Dağının zirvesinde kayak yapan yüzlerce yerli ve yabancı turist manzara karşısında mest oldu.

Erzurum'da dün öğlen saatlerinde güneşin çevresinde oluşan halka görenleri kendine hayran bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezinin zirvesinde kayak yapan yerli ve yabancı turistler aniden güneş etrafında oluşan ve gökkuşağına benzeyen halkayı görünce telefonlarına sarıldı. Kayak yapan herkesin kayağa mola vererek izlediği bu muhteşem doğa olayı masmavi gökyüzünde adeta izleyenleri kendine geçirdi.

Telefonlarıyla o anları saniye saniye kaydeden kayak severler fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Erzurum'da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti
Erzurum'da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti
Erzurum'da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti

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Erzurum, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da muhteşem doğa olayı görenleri mest etti - Son Dakika


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