Son Dakika Haberleri: Erzurum'da new city konutlarını yıkan firma yetkilisi mezarlık inşa edilmiş-2
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Erzurum'da new city konutlarını yıkan firma yetkilisi mezarlık inşa edilmiş-2

1 saat önce

Erzurum'da New City konutlarını yıkan firma yetkilisi Mezarlık inşa edilmiş-2.

Erzurum'da New City konutlarını yıkan firma yetkilisi Mezarlık inşa edilmiş-2

Erzurum'da new city konutlarını yıkan firma yetkilisi mezarlık inşa edilmiş-2

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
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