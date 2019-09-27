Erzurum'da new city konutlarını yıkan firma yetkilisi mezarlık inşa edilmiş-2
1 saat önce
Erzurum'da New City konutlarını yıkan firma yetkilisi Mezarlık inşa edilmiş-2.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
Erzurum'da New City konutlarını yıkan firma yetkilisi Mezarlık inşa edilmiş-2
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