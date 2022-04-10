Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı - Son Dakika
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Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

10.04.2022 15:55

- Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı.

- Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı. Nisan ayında yolu kapanan Çayanyurdu mezrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından ağır iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı
Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı
Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

YORUMLAR
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Erzurum, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı - Son Dakika
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