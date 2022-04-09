Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü - Son Dakika
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Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

09.04.2022 01:25

Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü İftar sonrası aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Erzurumlular iftar sorası kar sürprizi yaşadı.

Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

İftar sonrası aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

ERZURUM - Erzurumlular iftar sorası kar sürprizi yaşadı.

Erzurum'da iftar saatinden sonra yağmurla karışık etkili olan kar yağışı sahur vaktine kadar devam etti. İftar sonrası evlerinden çıkan vatandaşlar Nisan ayında yaşanan kar yağışı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta sonunda yüksek kesimlerde etkili olacağını belirterek çığ konusunda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Kentin beyaza büründüğü Erzurum'da sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü
Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü
Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

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Erzurum, İftar, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü - Son Dakika
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