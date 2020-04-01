Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi - Son Dakika

Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi
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Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı.
Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi
ERZURUM - Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Erzurumlulara 1 Nisan şakası yaptı. Sabah karla uyanan Erzurumlular 'Bahar mevsimini beklerken yağan kar bizlere güzel bir sürpriz yaşattı' dediler.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:45 Kaynak: İHA
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