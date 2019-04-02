Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Nisan'da Kar Sürprizi

Erzurum'da Nisan'da Kar Sürprizi

2 saat önce

Erzurum baharı beklerken kış geri geldi.

Erzurum baharı beklerken kış geri geldi. Bugün sabah başlayan ve zaman zaman etkili olan kar sebebiyle kent merkezi beyaza büründü. Yağışlı ve soğuk geçen bir kış mevsiminin ardından baharı bekleyen Erzurum'da yine kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu zaman zaman etkisini sürdürdü. Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Erzurumlular, Nisan ayında kar yağışının normal olduğunu belirtirken, Mart'ta olur, Nisan'da olur, biz kara yabancı değiliz. Haziran'da bile kar yağmış. Bizim için normal dedi. Atatürk Üniversitesi'nde okuyan kızlarını ziyaret için Aydın'dan gelen bir çift Palandöken'i gezerken hayli zorlandı. Aydın'da 10 yıldan beri kar yağmadığını belirten vatandaşlar, karı özlediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:43 Kaynak: DHA

Sabah, Güncel
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