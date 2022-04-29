Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı

29.04.2022 14:07
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı

ERZURUM'da ablalarıyla birlikte yürüyen 2 kardeş ile kendilerine baktıklarını iddia ettikleri 2 kişi arasında kavga çıktı.

ERZURUM'da ablalarıyla birlikte yürüyen 2 kardeş ile kendilerine baktıklarını iddia ettikleri 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay dün gece yarısı Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yanlarında ablaları Mine Ö. ile yürüyen Berat. Ö. ve Fırat Ö. kardeşler, karşılarından gelen Y.T. ve G.E.T.'ye kendilerine baktıkları iddiasıyla tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında Y.T. kelebek bıçak, G.E.T. ise sustalı bıçakla 3 kardeşe saldırdı. Çıkan kavgada, Fırat Ö., kendisine saldıran G.E.T.'nin elinden bıçağı almak isterken sağ el işaret parmağından yaralandı.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler, 2 kişiyi etkisiz hale getirerek ellerindeki bıçakları aldı. Yaralanan Fırat Ö. gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olunca Y.T. ve G.E.T. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, Berat. Ö. ve Fırat Ö. ise Yenişehir Polis Merkezi'ne götürülerek ifadeleri alındı.


Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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