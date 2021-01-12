Erzurum'da ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu - Son Dakika

Türkiye'de dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu.

Mevsim normallerine göre ocak ayında karlı ve soğuk hava beklenen Erzurum'da etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklardaki kar ve buzlar eridi.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının yağmurla eridiği kentte, vatandaşlar şemsiyeleriyle görüntülendi.

Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki tezgahı yağmurdan korumak için poşetle sardı.