Ooff-road tutkunları 2 bin 600 rakımlı karlı dağlarda kış sezonunu açtı - Son Dakika

Erzurum'un 2 bin 600 rakımlı karlı ve engebeli arazilerinde off-road ve "lastik raftingi" yapan Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıp sezonu açtı.

Kış sezonunu açmak için kent merkezinde 4x4 araçlarıyla bir araya gelen off-road tutkunları, Yakutiye ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Köşk Mahallesi'ne gitti.

Burada araçlarıyla 2 bin 600 rakımlı dağlık araziye çıkarak yaklaşık 50 santimetre kar üzerinde off-road ve "lastik raftingi" yapan üyelerin macera ve adrenalin dolu anları, AA ekibince drone ile görüntülendi.

Etkinlik kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden cağ kebabı yapıp semaverde çay demleyen üyeler, daha sonra soğuk havadan etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kulüp üyeleri daha sonra yüzeyi buz tutan Köşk Göleti'nde dev Türk bayrağı açıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya yem bırakmaları ve etkinliklerinden dolayı Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyelerini kutladı.

Kentin kış sporları, tabiatı ve doğasıyla çok önemli ve güzel bir şehir olduğunu ifade eden Birdal, "İlimizde olimpik tesislerin dışında doğasıyla farklı branşları da barındırıyoruz. Erzurum doğasıyla bu tarz etkinliklerin yapılması için her türlü imkana sahip. Yurt içi ve yurt dışından herkesi bu tarz etkinliklere bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Otomobil Sporları Federasyonu olarak ilimizdeki off-road kulüpleriyle bu tür etkinlikler yapılıyor. " dedi.

Birdal, bu tür etkinliklerin gerçekleşmesi için kulüplere her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş da off-road kış sezonunu açtıklarını söyledi.

Sezonu açarken sosyal sorumluk projelerini de hayata geçirdiklerini anlatan Toptaş, "Karla kaplı arazide yaban hayatını, özellikle kuşları yemlemeyi planladık. Zorlu mücadele verdiğimiz yolculuktan sonra yaklaşık 2 bin 600 rakıma çıkış yaptık. Karla kaplı yolu açarak donmuş gölün dibine kadar vardık." diye konuştu.

Toptaş, kulüp olarak yılda binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını belirterek, "Bu yıl 6 bin yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedefliyoruz. Kentte kış sporlarının yanı sıra dağlarda da motorlu sporları rahatlıkla yapabiliyoruz. Birçok yerli ve yabancı turist Palandöken Dağları ve kırsalında bizlerle off-road ve lastik rafting yaptı." ifadelerini kullandı.