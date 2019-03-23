Erzurum'da Offroad Heyecanı
55 dakika önce
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Türkiye Offroad Yarışları öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi.
Erzurum
Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Türkiye
Offroad Yarışları öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi.
Türkiye'nin yanı sıra İran
, Gürcistan
, Azerbaycan
, Danimarka
, Almanya
, Hollanda
, Rusya
ve Bulgaristan
takımlarının katılacağı Offroad Yarışları iki gün sürecek. Havuzbaşı Meydanı'nda toplanan birbirinden ilginç offroad araçları, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Erzurum Macera Off Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Yarın sabah itibariyle yarışlar başlayacak. 8 ülkeden ve Türkiye'den 42 ilden katılım olacak. Bütün maceraseverleri yarışmalarımızı izlemeye davet ediyoruz" dedi.
Offroad araçları daha sonra Erzurum Cumhuriyet Caddesi
'nde kortej gerçekleştirdi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:04 Kaynak: İHA
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