Erzurum'da öğrenci yurtları Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Erzurum'da Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından KYK Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda, görevlilerce başlatılan dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının aralıksız yürütüldüğü belirtildi.

Yurtların yatakhane, ortak kullanım alanları ve odalarının büyük titizlikle temizlendiği aktarılan açıklamada, müdürlük bünyesinde yaş sınırı üzerinde olan, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kurumun Sağlık Bakanlığınca alınan tüm kararları titizlikle uyguladığı vurgulandı.