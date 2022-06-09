Erzurum'da öğrenciler alevleri ses dalgalarıyla dans ettirdi

Erzurum'da, ortaokul öğrencilerinin ses dalgalarıyla ateşi dans ettirmesi ilgi çekti.

Narman Şehit Astsubay Çavuş Soner Özübek Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Öz Ata Yediyurt ve Sılanur Ari, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Emre Yılmaz ile birlikte "Makey Makey ile Alevin Dansı" isimli proje hazırladı.

Okullar Arası Kodlama Turnuvası ve Bilim Festivali'nde projelerini sergileyen öğretmen ve öğrenciler, görünmeyen ses dalgaları, bilgisayar, müzik notaları ve hoparlör sayesinde alevleri hareketlendirdi.

Standa gelen katılımcılar, alevlerin dansını ilgiyle izledi.

Projedeki görev alan öğrencilerden Ari, gazetecilere, ses dalgalarının normalde görünemediğini söyledi.

Buna yönelik bir proje yaptıklarını anlatan Ari, "Amacımız bununla ses dalgalarını somut olarak görebilmek. İlk önce kartonun üzerini alüminyum folyo ile kapladık. Sonra bunu kablolarla bilgisayar devresine bağladık. Oraya her dokunduğumuzda ses alevleniyor. Böylece biz de sesin dalgalarını görebiliyoruz. Projemizdeki amaç buydu. Bir de müzik açtığımız zaman da alevler dalgalanıyor. Hoparlörle verdiğimiz zaman da dalgalanıyor, alevleniyor. Yani sadece notayla değil müzikle de dalgalanabiliyor." diye konuştu.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Yılmaz ise çalışmalarıyla ses dalgalarının daha somut olarak görülebildiğini bildirdi.

Bunun için bir boru hazırladıklarını ve 5 santimetre arayla delikler açtıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Daha sonra bunun bir ucunu tüpe bağladık, diğer ucunu ise bilgisayardan çıkan hoparlörün bas kısmına bağladık. Daha sonra ismine 'Makey Makey' dediğimiz devreyi alüminyum kartonlara bağlayıp parmağımızla bir yandan topraklamaya bir yandan da artıya ya da notaya tıkladığımızda ses dalgalarıyla alevlerin hareket ettiğini görüyoruz."