Erzurum'da Öğrenciler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması Düzenlenecek
2 saat önce
Erzurum Genç Düşünce Derneği, kent genelinde 10. sınıflar arası ödüllü bilgi yarışması düzenleyecek.
Erzurum Genç
Düşünce Derneği, kent genelinde 10. sınıflar arası ödüllü bilgi yarışması düzenleyecek.
Dernek tarafından 10. sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek bilgi yarışmasında dereceye giren katılımcılar altınla ödüllendirilecek.
Takımlar halinde gerçekleştirilecek yarışmalarda birinci olan takıma 3 altın, ikinci olana 3 yarım altın
, üçüncü olan takıma ise 3 çeyrek altın ödül verilecek.
Başvuruları 25 Şubat Pazartesi ile 3 Mart Pazar günleri arasında derneğe yapılacak bilgi yarışmasının finali, okul içi yarışmalar ve bölge yarışmalarının ardından 22 Mart
2019 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:13 Kaynak: AA
Son Dakika! İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
Son Dakika! Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz
İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü
Son Dakika! CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu