Erzurum'da öğrenciler ve sağlıkçılar diyabete dikkati çekmek için yürüdü

Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından diyabet hastalığına dikkati çekmek amacıyla "aile" temalı yürüyüş düzenlendi.

"Diyabet her aileyi ilgilendirir" yazılı tişörtlerle ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler ve sağlıkçılar, "Çok yemek şişmanlık, sonrası pişmanlık", "Düzenli egzersiz sağlığınızı korur" kartvizitleriyle rektörlük binası önüne kadar yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılan öğrenciler ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Diyabette farkındalık yaratmak için aile temalı yürüyüş yaptıklarını ifade eden Bedir, "Amacımız, diyabet hastalığına vurgu yapmak ve ailelerin diyabet hastalıklarıyla ilgili çektiği sıkıntılara, yaşadığı problemlere dikkati çekmekti. Yürüyüş yaparak fiziksel aktiviteler ile sesimizi duyurmaya çalıştık." diye konuştu.

Bedir, günümüzde bulaşıcı hastalıkların önemini kaybettiğini belirterek, kronik hastalıkların her geçen gün daha önem arz ettiğini dile getirdi.

"Fiziksel aktivite ve doğru beslenmeyle önüne geçilebilir"

İnsanların ortalama yaşam ömürleri uzadıkça birtakım kronik hastalıkların da ciddi sorun olarak ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Bedir, şunları kaydetti:

"Kronik hastalılardan birisi de diyabet. Toplumda diyabet bulgularının yarısından çoğu Tip2 diyabet. Fiziksel aktivite, doğru beslenme, doğru yaşam stiliyle diyabetin önemli kısmının önüne geçilebilir. Bunları en iyi anlatmanın yolu da yürüyüş yaptığımız fiziksel aktivite oldu. ETÜ'den hocalarım, öğrencilerimizin katılımıyla güzel etkinlik gerçekleştirildi."

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da diyabetin artık salgın haline gelen bir hastalık olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütünün, 1921 yılında insülin ilacını bulan bilim insanının doğum yılına ithafen, 14 Kasım'ı Dünya Diyabet Günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Çakmak, "Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş etkinliğinde, toplumumuzda farkındalık oluşturmak istedik. Ümit ediyoruz ki bu tarz etkinlikler toplumumuzun, ailelerimizin farkındalık düzeyinin artmasına vesile olacaktır. " diye konuştu.

Çakmak, organizasyonda emeği geçen Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmalar sonrası Rektör Çakmak ve Bedir, burada oluşturulan stantta kan ölçümü yaptırdı.