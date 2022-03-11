Öğrenciler yaptıkları etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı büyüyor - Son Dakika
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Öğrenciler yaptıkları etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı büyüyor

11.03.2022 16:01

Erzurum'un Horasan ilçesinde öğretmen Öznur Dönmez Kılıç'ın hayata geçirdiği "Değerli Günler ile Değerler eTwinning Projesi" ile ilkokul öğrencileri, özel gün ve haftalarda yaptıkları anlamlı etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı yetiştiriliyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde öğretmen Öznur Dönmez Kılıç'ın hayata geçirdiği "Değerli Günler ile Değerler eTwinning Projesi" ile ilkokul öğrencileri, özel gün ve haftalarda yaptıkları anlamlı etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı yetiştiriliyor.

Projenin kurucu su Atatürk İlkokulunda görev yapan öğretmen Öznur Dönmez Kılıç ile Mümtaz Turhan Ortaokulunda ders veren proje ortağı Ebubekir Kılıç, yaklaşık 7 ay önce öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki yönlerini destekleyip geliştirmeleri için çalışma yaptı.

Çeşitli illerden 10 öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla hayata geçirilen proje kapsamında, özel gün ve haftalarda öğrencilerle görsel temalı saygı, sevgi, empati, vatanseverlik ve sorumluluk gibi konularda etkinlik yapıldı.

Ayrıca çeşitli zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarını ve sağlık kuruluşlarını da ziyaret eden öğrenciler, su israfına ve çevre kirliliğine karşı bilgilendirici görseller de hazırladı.

Proje kapsamında düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin, insani, milli ve manevi değerlere karşı duyarlılık kazanması hedefleniyor.

Öğretmenler de projeyle kendilerini geliştirme imkanı buldu

Ebubekir Kılıç, AA muhabirine, projeyle sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de farklı öğretim araçlarıyla kendini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.

Projeye Adana'dan öğretmen Soner Kaya, Şanlıurfa'dan Mikail Adıgüzel, Erzurum'dan ise çeşitli okullardan Ayşe Güler, Ayşe Şeker, Celil Duman, Elif Günay, Emine Ayaydın, Muhammet Yıldırım ve öğrencilerin katıldığını anlatan Kılıç, şunları belirtti:

"Projemizin şu an 7. ayındayız. Proje kapsamında 10 Kasım Atatürk Haftası'nda 'saygı', 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 'sevgi', 3 Aralık Engelliler Günü'nde 'empati' değerlerinin yanı sıra özel günlerde de tutumluluk, sorumluluk, vatanseverlik gibi konuları işledik. Proje öğretmenleri bu özel günler ve değerler ile çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilerin değerleri tanımalarına, önemli günlerin farkına varmalarına, kültürel değerleri koruma ve farkındalık kazanmalarına yardımcı olmuştur. "

Kılıç, proje ile 21. yüzyıl becerilerine sahip, kültürel ve evrensel değerlere duyarlı bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, projenin sonunda ise öğrencilerde insani değerlere karşı duyarlılık oluşturmayı ve bu değerleri davranışa dönüştürmeyi beklediklerini sözlerine ekledi.

Öğrenciler yaptıkları etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı büyüyor
Öğrenciler yaptıkları etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı büyüyor
Öğrenciler yaptıkları etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı büyüyor
Öğrenciler yaptıkları etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı büyüyor
Öğrenciler yaptıkları etkinliklerle milli ve manevi değerlere duyarlı büyüyor

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Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmen, Erzurum, Milli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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