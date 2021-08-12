Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem "Kur'an" hem de "buz pateni" öğreniyor - Son Dakika

Erzurum'da öğrenciler, yaz Kur'an kurslarında dini eğitimlerin yanında sportif faaliyetlere de katılarak tatilini verimli geçiriyor.

Kentteki çocukların Kur'an kurslarına teşviki için çalışmaya yapan İl Müftülüğü, kültürel ve sportif etkinliklerle gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Bu kapsamda kentteki yaz Kur'an kurslarına katılan 11-15 yaş arasındaki yaklaşık 300 öğrenci, dini eğitimlerin yanında spor yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Buz pateni başta olmak üzere yüzme, karate ve tekvando sporlarına da yönlendirilen çocuklar, farklı aktivitelerle yaz tatillerini verimli değerlendiriyor.

İl Müftü Vekili Cahit Küçükyıldız, AA muhabirine, imzalan protokol kapsamında yaz Kur'an kurslarına gelen 11-15 yaş arasındaki yaklaşık 300 öğrencinin yüzme, tekvando ve buz pateni gibi spor dallarından faydalandığını söyledi.

Karate ve yüzme sporlarını da öğreniyorlar

Bu tür faaliyetlerin gelecek sezonlarda da devam edeceğini ifade eden Küçükyıldız, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız hem kurslarımızı ziyaret ediyor hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün spor merkezlerinden faydalanıyor. Bu manada 11-15 yaş arası kurslarımıza devam eden çocuklarımız, aynı zamanda karate, buz pateni ve yüzme gibi spor faaliyetlerine katılıyor. Bu şekilde hem eğitsel hem de sosyal avantajlarını arttırmış oluyorlar. Bizler de kendilerinin istekleri, velilerinin de izni doğrultusunda hocalarımız ve spor salonlarındaki görevlilerin nezaretinde bu faaliyetleri icra ediyoruz."

Küçükyıldız, yapılan çalışmayla kursların çocukları cezbettiğini belirterek, öğrenci ve velilerinden çok güzel dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Faaliyetlerin, öğrencilerin sportif, düşünsel ve eylemsel gelişimlerine katkı sağladığını aktaran Küçükyıldız, "Öğrencilerin böyle bir aktivitenin içerisinde olmaları onları mutlu ediyor. Derslerindeki başarıları da bu manada artıyor." diye konuştu.

Kur'an kursu öğreticisi Zeynep Keleş de kurslara öğrencilerin ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, camilerin, gençlik merkezlerinin ve Kur'an kurslarının çocuklarla adeta çiçek açtığını anlattı.

Çocuklar eve gitmek istemiyor

Yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerden 12 yaşındaki Nezehe Sena Güzel de yaz tatilini Kur'an okuyup spor yaparak verimli geçirdiğini söyledi.

Kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Güzel, "Arkadaşlarımızla çok iyi vakit geçiriyoruz. Eve gitmek dahi istemiyorum. Haftada iki gün arkadaşlarımızla kuran kursu çıkışında buz patenine gidiyoruz. Benim için çok eğlenceli oluyor. Burayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Aslı Yaren Bakanoğlu da kursta kendilerine çok şefkatli ve merhametli davranıldığını anlatarak, "Kur'an okumayı çok seviyorum. Belirli günlerde de Kur'an kursu çıkışı arkadaşlarımızla buz patenine gidiyoruz. Çok eğleniyoruz." dedi.