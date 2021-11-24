Erzurum'da öğretmenler günü kutlamaları - Son Dakika

Erzurum'da öğretmenler günü kutlamaları

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen programla '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlandı. Müzik Bölümü öğrencilerinin konser verdiği programda aday öğretmenlerde yemin etti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin ortaklaşa hazırladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşti.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programda konuşan Vali Okay Memiş, öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini vurgulayarak, " Ben bir öğretmen çocuğuyum. Fedakarlığı ondan öğrendim. Bütün şehir merkezinde ve ilçe merkezinde ayrıca zor koşullarda köylerde çalışan öğretmenlerimize selam ediyorum. Onlara minnettarız. Ülkemizin gelecek hedefleri var. Bunlara kendimiz ulaşmayacağız siz öğretmenlerin yetiştirdiği çocuklarla ulaşacağız. Dünyanın ilk 10 ekonomisine, 500 milyar dolar ihracata sizin yetiştirdiğiniz nesiller bizleri ulaştıracak. Pandemi sürecinde epey yorulduğunuzun farkındayım yüz yüze eğitimde bunu aşacağız" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Memiş emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim etti. Aday öğretmenler ise programda yemin etti.

Programın son bölümünde ise Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından mini bir konser verildi.