Erzurum'da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar - Son Dakika

Erzurum'da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar

20.11.2020 15:19
Erzurum'da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar, System.String[]

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 yılında eTwinning projelerinden Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmenlere Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından kalite etiketleri ile Aziziye ilçesi Başçakmak Ortaokulu ve Palandöken ilçesi Polis Amca İlkokuluna "eTwinning...

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 yılında eTwinning projelerinden Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmenlere Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından kalite etiketleri ile Aziziye ilçesi Başçakmak Ortaokulu ve Palandöken ilçesi Polis Amca İlkokuluna "eTwinning okulu" levhaları verildi.

Avrupa Komisyonu tarafından kurulan ve ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce koordinasyonu sağlanan eTwinning projeleri kapsamında Erzurum'da da çeşitli faaliyetler yapılıyor. Farklı öğrenme ortamlarındaki öğretmen ve öğrencileri sanal veya gerçek ortamlarda bir araya getirerek iş birliği içerisine sokan, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin(ICT) gerekli altyapısını (çevrimiçi araçlar, hizmetler, destek) sağlayarak akademik gelişime destek veren eTwinning projeleri Erzurum'daki çok sayıda öğretmenler tarafından ilgi gördü.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 150'ye yakın proje çalışması gerçekleştiren Öğretmenler yabancı dil, Bilişim Teknolojileri kullanımı, Medya okuryazarlığı, iletişim teknolojileri ve yönetim alanlarında mesleki gelişimlerini geliştiriyor. 2019-2020 Eğitim öğretim yılında 5000'den fazla öğrencinin yer aldığı bu projelerde öğrencilerin akademik gelişimi desteklenirken aynı zamanda da çağın gerektirdiği (Problem çözme, karar verme, girişimcilik, liderlik vb.) becerilerin kazandırılması sağlanıyor.

Düzenlenen törende konuşan Salih Kaygusuz " Erzurum'da eğitim anlamında yapılan her çalışmanın yanında olduğunu ve bu anlamda çalışmak isteyen tüm öğretmenlerimizi destekliyoruz. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme ve koordinasyon sürecini yürüten eTwinning İl Koordinatörü Emre Erdem'e de teşekkür ederiz" diye konuştu.

eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmenlerin okulları ise şunlar;

Ahmet Yesevi Ortaokulu, Başçakmak Ortaokulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edip Somunoğlu İlkokulu, Faik Güngör Ortaokulu, Fatih İlkokulu, İMKB İnönü İlkokulu, Kazım Yurdalan İlkokulu, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Nenehatun Anaokulu, Polis Amca İlkokulu. - ERZURUM

Erzurum'da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar
Erzurum'da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar
Erzurum'da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar
Erzurum'da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar

Erzurum, Avrupa, Milli, Polis, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar - Son Dakika


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