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Erzurum'da öğretmenler meslektaşlarına yönelik şiddete tepki gösterdi - Son Dakika

Erzurum'da öğretmenler meslektaşlarına yönelik şiddete tepki gösterdi

28.12.2021 12:15
Erzurum'da öğretmenler meslektaşlarına yönelik şiddete tepki gösterdi

Erzurum'da bir okulda toplanan öğretmenler, meslektaşlarına yönelik saldırıyı protesto etti.

Erzurum'da bir okulda toplanan öğretmenler, meslektaşlarına yönelik saldırıyı protesto etti.

Palandöken ilçesindeki bir ortaokul önünde buluşan öğretmen, okul yöneticileri, çeşitli sendikaların mensupları, dün söz konusu okulda bir velinin öğretmen ve okul yöneticisini darp ettiğini öne sürerek bir araya geldi.

Ellerinde öğretmenlere yönelik şiddete tepki gösterilen dövizler bulunan gruptakiler adına basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Karataş, öğretmenlerin yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Eğitim kurumlarının şiddetin mekanı olmadığını belirten Karataş, "İyiyi, kötüyü, saygıyı öğrendiğimiz okullarımız zorbalığın ve şiddetin mekanı olmamalı. Bu değerleri çocuklarımıza öğreten ve eğiten öğretmenlerimiz hedefi haline geldi." dedi.

Karataş, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilmesini isteyerek, "2018 yılında 520 bin imza toplayarak gerekli yasanın çıkarılmasını TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığından talep ettik. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle çıkarılmasını isteyerek öğretmenlerimizin mesleki itibarının sağlanmasını, eğitim çalışanlarımızın güvensiz ve korumasız kalmamalarını istedik." diye konuştu.

Şiddete 'dur' demenin sadece sivil toplum kuruluşlarının görevi olmadığını dile getiren Karataş, şöyle konuştu:

"Öğretmenin ve kurum çalışanlarının görevlerini yaparken beklenmedik zaman ve mekanda şiddete uğrama korkusu yaşamadan görevlerini rahatça ifa edecekleri yasal düzenlemeler biran önce çıkarılmalıdır. Okul önlerinde gerekli önlemler alınmalı, güvenlik kadroları sağlanmalıdır. Okulları şiddet ortamına dönüştüren, huzur bozan ve öğretmenlere el kaldıran hadsizlere yasal zeminde hadleri mutlaka bildirilmeli ve yaptıkları karşılıksız kalmamalıdır."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da öğretmenler meslektaşlarına yönelik şiddete tepki gösterdi - Son Dakika
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