Erzurum'da öğretmenlerin aşı heyecanı

ÜLKE genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere, Covid-19 aşısının ilk etabı başladı. İkinci etapta ise 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak olan ilkokullar, 8'inci ve 12'nci sınıflarda görev yapacak öğretmenlerin aşılanacağını belirten Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Covid-19 aşısını bugün 4 öğretmenle Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi 'nde yaptırdı.

Öğretmenler için aşılama takviminin belli olmasının ardından yüz yüze eğitim verecek olan öğretmenlerin aşılama çalışmaları başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise meslektaşlarına destek olmak amacıyla öğretmenlerle birlikte aşı oldu. Öğretmenlerin aşılanmasıyla birlikte okulların daha da güvenli hale geleceğini belirterek, "İki haftadır köy okullarımızda yüz yüze eğitime başlamış bulunuyoruz. Köy okullarında okuyan 32 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlamış oldu. Öğrencilere hizmet veren 3 bin 150 öğretmen Sağlık Bakanlığı tarafından aşı programına alındı. Köy okullarında çalışan öğretmenlerin en hızlı şekilde aşılarını yaptıracak. 1 Mart'tan sonra da ilimizde ilkokul, 8'inci ve 12'nin sınıflardaki öğrencilerimiz yüze eğitime başlamış olacaklar. 1 Mart'tan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerin de aşılamaları yapılmış olacak. Erzurum'da toplam 11 bin 500 öğretmen var. Bugün itibariyle köy okulunda görev tanımlanan öğretmen sayısı 3 bin150. Biz de bugün köyde görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla beraber aşımızı yaptırdık. Okullarda salgınla alakalı tedbirlerimizi aldık. Sanayi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla okullardaki hijyen şartlarının iyileştirilmesine yönelik bir kılavuz yayımlandı. Bu kılavuzdaki kriterleri bütün okullarımızda hemen hemen sağladık. Erzurum'da bin 139 okulumuzun bin 55'i hijyen şartlarını sağlamış oldu. Bütün okullara tek tek temiz sertifikası vermiş olduk. Okulun temiz sertifikasında okulların dezenfektan malzemelerin kullanımı, sıvı sabun, peçete gibi malzemelerin kullanımı, okula girişlerde ve çıkışlarda öğrencilerin maske kontrolü ve ateş ölçer gibi malzemelerin var olup olmadığına bakılıyor. Yaklaşık 150 kriterden oluşan bu kılavuz doğrultusunda salgınla alakalı tüm tedbirlerimizi okullarımıza aldık. Öğretmenlerimizin aşılanması ile birlikte de okullarımız daha güvenli hale gelmiş olacaktır. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyor sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Yüz yüze eğitim vermek için hazırlanan İbrahim Hakkı Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Elvan Kaçan, "Okulda alınan tedbirler kapsamında bizler de eğitimi daha iyi şekilde devam ettirebilmek için aşı öncülüğünü başlattık. İnşallah devamı gelecek ve bu sefer eğitim ve öğretim dönemimize kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Sağlık camiası milleti için çabalıyor. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz ve biz de aşılama içinde bulunmalıyız. Boynumuzun borcudur. Sağlık açısından ve işimizin yürüyebilmesi için mutlaka aşı olunmalı" dedi.

İbrahim Hakkı İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmenliği yapan Tuğba Onay ise "Aşı uygulamasında elimizi taşın altına koyarak aşı olduk. Tüm öğretmenlerimin bir an önce aşı yaptırmasını umuyorum" diye konuştu.

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- Erzurum