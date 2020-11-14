Erzurum'da öğretmenlerin eTwinning başarısı - Son Dakika

Erzurum'da öğretmenlerin eTwinning başarısı

14.11.2020 10:33
Erzurum'da öğretmenlerin eTwinning başarısı, System.String[]

Erzurum'da görev yapan öğretmenler, yürüttükleri eTwinning projelerinde başarı sağladı.

Erzurum'da görev yapan öğretmenler, yürüttükleri eTwinning projelerinde başarı sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'da görev yapan öğretmenlerin Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren ve 44 farklı ülkedeki okullarla oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning'de kalite etiketi almaya hak kazandığını söyledi.

Erzurum'un, eTwinning projesinde 604 okul ve bin 841 öğretmen ile temsil edildiğini ifade eden Kaygusuz, 2018 yılında 2 olan Avrupa Kalite Etiketi ödülü alan öğretmen sayısının 2019 yılında 7'ye, 2020 yılında ise yüzde 900'lük artışla 77'ye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum'da yürütülen toplam 215 proje, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödülü aldı. Bu sayı ile Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerimiz, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında pandemiye rağmen 78 farklı eğitim alanında 150'den fazla eTwinning projesi yürüterek yoğun bir dönem geçirdi. Yürütülen proje sayısında geçen yıla oranla yüzde bin 200'lük rekor bir artış kaydedilmiş oldu. Erzurum Başarıyı Arttırma Programında (ERBAP) yer alan tüm öğretmen ve öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması amacı kapsamında tüm okullarda proje tabanlı faaliyetler artarak devam etmektedir."

Avrupa Birliği, Erzurum, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da öğretmenlerin eTwinning başarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
"Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı         
09:53
Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz         
09:33
Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı         
09:23
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti         
22:04
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi         
20:28
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 10:37:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da öğretmenlerin eTwinning başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei